Preud'homme bestempelde Brugse huurling tot mogelijke seizoensrevelatie: "Daar heb ik nu zeven matchen voor"

Nikola Storm wil de komende maanden bij OH Leuven etaleren wat hij in zijn mars heeft. "Op training is hij vaak één van de besten", sprak Michel Preud'homme, zijn coach bij Club Brugge, afgelopen weekend nog mooie woorden.

De Brugse oefenmeester voegde er ook een maar aan toe: het moet er ook uitkomen in wedstrijden. "Daar heb ik de jongste maanden vaak over zitten nadenken", vertelt Storm bij Voetbalkrant.com. "Ik heb een reeks wedstrijden nodig om mijn ritme te vinden, maar het is ook een mentale kwestie."

"Ik leg me te veel druk op voor een match, terwijl ik op training veel relaxer speel", is de vleugelaanvaller openhartig. "Die stap wil ik nu zetten: rustiger blijven en meer wedstrijden spelen."

Ik leg me te veel druk op voor een match, terwijl ik op training veel relaxer speel - Nikola Storm

De 22-jarige Storm kan alvast rekenen op de steun van Preud'homme. "Ik had hem eind vorige week aan de lijn. Hij zei me dat ik in mezelf moet blijven geloven. En hij wenste me succes toe, dat geeft wel vertrouwen."

"Dat Preud'homme me voor het seizoen noemde als mogelijk revelatie? Ik heb nu zeven matchen (richting eventuele PO's met clubs uit de JPL, red.) om die verwachtingen in te lossen", kan Storm er wel om lachen. "Het doet deugd als een coach dat zegt. Ik ga alles uit deze uitleenbeurt proberen halen."

