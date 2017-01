Standard ondergaat wet van de sterkste tegen topper, Belfodil nog drie kwartier Rouche

Foto: © photonews

Standard speelde donderdagavond tegen Borussia Dortmund en moest de wet van de sterkste ondergaan. Al hadden de Luikenaars ook kansen tegen de Duitse topploeg, maar die waren wel veel efficiënter.

Na tien minuten kwam Standard wel al eens goed weg toen Sokratis de dwarsligger op zijn weg vond. Maar ook Sa liet zich niet onbetuigd. Zijn goeie kopbal werd door de Duitse doelman met alle moeite van de wereld uit doel gehouden. Maar dan gingen de grote jongens zich mengen en Kagawa opende de score.

Na de rust werd Belfodil naar de kant gehaald en een kwartier na de pauze was het Passlak die met een gekruist schot de score voor Borussia verdubbelde. En even later kon Hubert niets anders doen dan het schot van Ramos in de voeten van Guerreiro duwen, die voor de eindstand zorgde.