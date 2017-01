Jacky Mathijssen kent de opdracht voor degradatieklant Westerlo: "Dán zijn we gered"

Voor het eerst in de geschiedenis trok Westerlo naar het buitenland voor zijn winterstage. Daar willen de Kemphanen de degradatiestrijd in optimale omstandigheden voorbereiden, want die zal hevig zijn.

In de negen resterende duels moet Westerlo nog aan de bak tegen de huidige top 6. En dus kunnen de Kempenaars, ondanks hun drie punten voorsprong op Moeskroen, er nog niet gerust in zijn.

"We weten waar we voor staan. Drie keer winnen betekent de redding", rekent coach Jacky Mathijssen bij Sporza. "Als we twee keer winnen, dan hebben we een beetje geluk nodig. Als we minder dan twee keer winnen, dan hebben we veel geluk nodig en zal het waarschijnlijk mislukken."

Vijf keer thuis

"We hebben tegen die teams uit de top 6 ook al punten gehaald. En we hebben nog 5 thuiswedstrijden. In eigen huis waren we telkens enorm strijdbaar. Dat zullen we volhouden", gelooft Mathijssen.