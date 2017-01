Ferrera lacht er niet mee bij KV Mechelen en zet groep met signaal met voeten op de grond

Foto: © photonews

KV Mechelen speelde gisteren in een oefenpot 4-4 gelijk tegen Rupel Boom. De uitslag viel uiteindelijk nog mee nadat de tweede amateurklasser eerst op 3-1 en op 4-2 was gekomen. Yannick Ferrera was echter 'not amused'.

Ferrera zag zijn ploeg vooral in de eerste helft een gebrek aan motivatie tonen en dat viel niet in goede aarde bij de oefenmeester. Normaal gezien hadden de spelers vandaag vrijaf, maar Ferrera laste een straftraining in.

KV Mechelen is de enige ploeg die niet voor een buitenlandse stage koos, maar daar stoorde Ferrera zich niet aan. Dat zijn ploeg nog steeds meedoet voor play-off 1 wil echter zeggen dat hij iedereen op de toppen van zijn tenen wil zien voor de rest van de reguliere competitie.