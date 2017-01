Herfstkampioen Zulte Waregem ziet pion naar de Eredivisie trekken: 'Mondeling akkoord is een feit'

Foto: © photonews

Zulte Waregem wil na de winter een rol van betekenis spelen in play-off 1. Essevee mikt hiervoor op gerichte versterking, jongens die nauwelijks aan spelen toekomen, mogen dan weer andere oorden opzoeken.

Een van hen is Bryan Verboom. Tot vorig seizoen basisspeler bij Zulte Waregem, maar dit seizoen naar de bank verbannen door Brian Hamalainen. En dus wenkt een vertrek.

Volgens De Limburger zet Verboom zijn carrière verder bij Roda JC. Zulte Waregem-manager Eddy Cordier bevestigde aan de krant dat er een mondeling akkoord is. Dat het om een tijdelijke of definitieve overgang gaat, is niet geweten.

4,5 jaar aan de Gaverbeek

Verboom was vier seizoenen lang een basispion aan de Gaverbeek. Met de komst van Hamalainen (ex-Genk) paste het jeugdproduct van Anderlecht niet langer in de plannen van Francky Dury.