'Anderlecht denkt aan Casteels, maar krijgt flinke concurrentie van deze topclub'

De maand januari is bijna halverwege, maar RSC Anderlecht blijft naarstig op zoek naar versterkingen. Een doelman aantrekken, is en blijft de bedoeling van paars-wit.

Eén van de keepers die op het verlanglijstje van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zou staan, is Koen Casteels. De Belgische doelman zit op een zijspoor bij VfL Wolfsburg en wil zo snel mogelijk meer aan spelen toekomen. Anderlecht, dat op zoek is naar een nieuwe eerste doelman, zou Casteels dan ook een uitweg kunnen bieden.

Nu blijkt dat Anderlecht niet de enige ploeg is die aan Casteels denkt. Volgens Italiaanse media zou ook Napoli wel wat zien in een samenwerkin met onze landgenoot. De club van Dries Mertens zou de doelman al willen vastleggen, maar heeft pas vanaf volgend seizoen plannen met hem. Benieuwd of Casteels oren heeft naar het voorstel van de Italianen.