Antonio Conte doet wat niemand hem ooit voordeed in Engeland

Chelsea-trainer Antonio Conte is verkozen tot trainer van de maand in de Premier League. Geen verrassing aangezien Chelsea in december door de competitie raasde. Maar het leverde hem wel een mooi record op.

Conte is de eerste coach die drie keer op rij verkozen werd tot coach van de maand. In december ging het dan ook als een tierelier bij de Londenaren. Ze wonnen hun zes wedstrijden en staan daardoor comfortabel aan de leiding in de Premier League. Chelsea heeft vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Liverpool.

Januari begonnen ze echter in mineur, met een nederlaag tegen Tottenham. Daardoor werd wel een ander record gemist: 14 opeenvolgende zeges in hetzelfde seizoen. "Ik ben heel trots", aldus Conte. "Maar ik doe dit niet alleen. Ik wil uiteraard al mijn spelers en de staf bedanken."