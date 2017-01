Verhaeghe geeft zijn ambitieuze nieuwjaarswensen af: "Titel, Europees presteren, voortrekkersrol en nieuw stadion"

Bart Verhaeghe maakte gisterenavond op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zijn wensen voor 2017 bekend. En de voorzitter is niet van plan om met weinig tevreden te zijn.

Verhaeghe wil het Europese verhaal van dit seizoen rechttrekken. "Ik zou 2017 graag in twee belangrijke delen verdelen. In de eerste helft gaan we op zoek naar een verlenging van onze titel, zelf al is bevestigen steeds moeilijk. De tweede helft kan dan in het teken staan van een mooi Europees verhaal", zegt hij in HLN.

In zijn vijfde jaar aan de macht heeft Verhaeghe eindelijk Club waar hij het wil hebben: aan de top. "De behaalde titel geeft Club weer de glans die het verdient. Dat zie je ook aan onze fans. We hadden nog nooit zo veel fans als nu en dat in het jaar waarin de supportersfederatie 50 wordt. We hebben ook een voortrekkersrol opgenomen in het Belgisch voetbal en die willen we vast houden."

In 2020 in nieuw stadion

"De komende 5 jaar beloven dan ook gigantisch veel. Op sportief vlak blijven we hard werken om een duurzame topploeg te blijven, en op infrastructureel vlak worden de zaken nu wel heel concreet. Deze zomer start de bouw van ons trainingscenter en in 2020 moet ons nieuw stadion open gaan. We hebben er alvast heel veel zin in! Ook extrasportief wil Club een leider blijven."