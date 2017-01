Binnenkort een attractie extra bij Lokeren: "Als ik in de basis sta, moet ik aan één goal op twee wedstrijden geraken"

Foto: © photonews

Sporting Lokeren hield het tot dusver opvallend rustig op het gebied van transfers. De Waaslanders nemen hun tijd, al haalde Runar Kristinsson wel al een oude bekende naar de winterstage.

Gary Martin, die reeds bij KR Reykjavik en Lillestrom met Kristinsson werkte, mag zich bewijzen aan de technische staf. In principe tekent hij binnenkort een contract. De Engelsman ziet het alvast zitten.

In een gesprek met Het Nieuwsblad stelt Martin zich al even kort voor. “Ik weet het doel staan. Belangrijk toch, hé, voor een spits? Als ik in de basis sta, moet ik aan één goal op twee matchen geraken. Dat is het doel.”

"De Sutter en ik voorin, dat kan werken" - Gary Martin

“Handig voor de ploeg is dat ik een totaal andere spits ben dan Tom De Sutter. Hij is een slimme speler die goed de bal bijhoudt. Ik ben iemand die constant diep gaat en de verdediger onder druk zet. Wij twee samen voorin: dat kan werken, denk ik. Sowieso ben ik ook een team player, die het werk niet schuwt.”