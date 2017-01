Verstraete gelinkt aan KV Oostende, Club Brugge, AA Gent én Standard, een van deze vier haakt (voorlopig) af

Birger Verstraete is gegeerd wild. Want zowel KV Oostende, AA Gent, Club Brugge als Standard werden al met de Kortrijkse middenvelder in verband gebracht.

KV Oostende mag voorlopig uit dat rijtje geschrapt worden. "Op korte termijn is de komst van Verstraete, een jongen uit de streek (hij woont aan het stadion, red.) geen optie", spreekt sportief directeur Luc Devroe klare taal op de website van KVO. "Tenzij er op die positie iemand vertrekt. Volgend seizoen is een ander verhaal."

De Kustboys rekenen immers weer resoluut op Andile Jali. "Hij kan het voetballen niet verleerd zijn", heeft Devroe er goede hoop op. "Tegen Schalke gaf hij blijk van vertrouwen. Hij heeft een toekomst bij KVO. Een fitte Jali is in de tweede periode een 'transfer' op de positie van Verstraete."