Chelsea maakt bocht van 180 graden in zaak-Musonda; verrassende wending in de maak

Foto: © Photonews

Charly Musonda Junior leek op weg naar AS Roma, maar mogelijk komt er van een uitleenbeurt aan de Italiaanse topclub niets in huis. Chelsea-trainer Antonio Conte lijkt andere plannen te hebben met de Belgische youngster.

Met de Braziliaan Oscar zag Chelsea onlangs een speler vertrekken. Op zijn wekelijkse persbabbel kreeg Antonio Conte dan ook enkele vragen omtrent het uitblijven van inkomende transfers.

De Italiaan was duidelijk en lijkt niet meteen op zoek te zijn naar vers bloed. “Op dit ogenblik hebben we Nathan Aké (terug na uitleenbeurt aan Watford, nvdr.) ‘gekocht’. En daarnaast leveren we goed werk met Charly Musonda Junior en Kenedy, twee jongens met potentieel.”

"Musonda Junior? Ik hou van dat type speler" - Antonio Conte

Conte ging zelfs nog iets dieper in op het geval Musonda. “Ik hou van dat type speler. Ik zou graag met hem samenwerken”, voegde de coach van The Blues er tot slot nog aan toe.

Een hint aan het adres van Musonda, die dan mogelijk toch het seizoen uitdoet bij zijn moederclub Chelsea. De dribbelvaardige Belg leek op weg naar AS Roma, maar de kans is reëel dat hij bij Chelsea blijft en kansen krijgt.