Wintertransfer Club Brugge is alweer op weg naar... andere eersteklasser

Foto: © Photonews

Club Brugge toonde zich de voorbije dagen en weken al een bezige bij op de transfermarkt. De regerende kampioen haalde maar liefst vijf nieuwe spelers binnen, maar één van hen zoekt zo goed als zeker alweer andere oorden op.

Carlos Strandberg kreeg tijdens de winterstage in het Spaanse Sotogrande de kans om zich te bewijzen. Aan de hand van zijn prestaties zou de technische staf van Club Brugge dan beslissen of de spits het seizoen in Brugge of elders zou volmaken.

Het lijkt echter dat laatste te worden. Volgens Het Nieuwsblad kon Strandberg zich op training (nog) niet doorzetten. Tijdens de laatste oefenmatch van Club bleef hij ook 90 minuten aan de kant.

Westerlo

Volgens de krant is de kans groot dat Strandberg het seizoen uitdoet bij een andere eersteklasser: KVC Westerlo. De Kemphanen willen de Zweed er graag en snel bij en zijn heel concreet.