Dan toch nog geen voetbal in Super League ...

Foto: © Sus Sips

Normaal gezien trok het voetbaljaar 2017 zich vanavond op gang in Oud-Heverlee voor de wedstrijd tussen OHL en Genk. Maar zover komt het niet.

De wedstrijd tussen OH Leuven en Racing Genk werd eerder al uitgesteld in het seizoen en toen op 13 januari gelegd. Zo zouden de Leuvenaars en Genkenaars iets vroeger opnieuw aan het seizoen beginnen.

Maar de sneeuwval en het slechte weer strooien nu opnieuw roet in het eten. De wedstrijd is namelijk opnieuw uitgesteld. Dat laat OHL Ladies weten via een persbericht.

Een nieuwe datum is er nog niet, maar het zal ergens tijdens het seizoen moeten gaan gebeuren. Volgende week trekken enkele speelsters van KRC Genk Ladies op stage met de Belgian Red Flames.