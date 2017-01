Anderlecht met vertrouwen terug uit La Manga: "We kennen de zwaktes en sterktes van Club, Standard en Genk"

Foto: © photonews

Anderlecht is terug in België en heeft de trainingen op eigen bodem hervat. De stage in La Manga was echter een voltreffer, laat ook assistent-trainer David Sesa weten.

En Anderlecht lijkt klaar voor het tweede deel. "De groep heeft hard gewerkt op het veld", vertelt hij over de stageweek. "Ze hadden er plezier in om samen te werken. De coach heeft veel energie gestoken in het smeden van een sterke groep. We vertrekken sterker naar huis dan we gekomen zijn. In de eerste ronde speelden we tegen alle ploegen, we kennen dus de sterktes en zwaktes van Brugge, Standard en Genk. In België moet je fysiek en mentaal altijd sterk zijn", aldus Sesa bij de RTBF.

En ook de nieuwe spits, Isaac Kiese-Thelin, is goed bevonden. "Isaac deed bij Bordeaux al de nodige ervaring op en werd Europees kampioen met de Zweedse U21. Het is iemand die hard werkt. Samen met Teodorczyk kan hij mooie dingen laten zien."