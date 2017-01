De tijd begint te dringen voor Roef: transfer nu of naar plaats 4?

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe doelman, maar heeft die nog steeds niet te pakken. Dat betekent wel dat Davy Roef steeds meer in een moeilijk parket komt te zitten. De plaatsjes worden immers schaars.

Anderlecht jaagt op Koen Casteels, maar dat blijkt een moeilijke affaire te gaan worden. Als de deal erdoor komt, zal dat pas laat in januari zijn. En dan zit Davy Roef pas echt in de problemen. De 22-jarige doelman wil zelf ook naar een andere club, maar mag niet vertrekken vooraleer paars-wit zijn nieuwe doelman beet heeft.

En in België is er niet veel ruimte meer voor een plaatsje onder de palen. Oostende, Gent, Club Brugge, STVV... ze hebben allemaal al een verse goalie gehaald. Een verhuis naar het buitenland of een reeks zakken zijn dan nog de enige opties. Een bijzonder pijnlijke situatie ook, want Anderlecht koos zelf om Roef eerste doelman te maken begin dit seizoen.

De entourage van Roef wou hem eigenlijk eerst nog een seizoen uitlenen, maar Anderlecht koos zelf voor hem als eerste doelman.

Zijn entourage had zelf geopperd om hem eerst een seizoen uit te lenen vooraleer alle druk op zijn schouders te leggen, maar Anderlecht trok bewust de kaart van zijn jeugdproduct. En nu dreigt hij in de hiërarchie voor zes maanden drie plaatsen te zakken als er geen oplossing gevonden wordt.

Frank Boeckx zal na zijn goeie prestaties sowieso in de running blijven voor eerste doelman, Mile Svilar kan niet teruggezet worden, want met hem is een duidelijke carrièreplanning afgesproken. En als er dus een nieuwe doelman komt en Roef blijft, zit hij dus in een bijzonder lastig parket.