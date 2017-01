Bij Oostende is er eentje die zijn eigen ruiten heeft ingesmeten

Foto: © photonews

KV Oostende heeft tijdens de wintermercato reeds William Dutoit aangetrokken. Die zal tijdens de afwezigheid van Silvio Proto en Didier Ovono in doel staan. Die laatste heeft trouwens nog weinig toekomstperspectief bij de club.

Ovono wou met Gabon naar de Afrika Cup, maar daardoor heeft hij eigenlijk ook zijn eigen ruiten ingesmeten. "Ik snap dat Didier naar de Afrika Cup in zijn eigen land is, maar hij wist ook dat we daardoor een nieuwe keeper moesten halen om de blessure van Proto op te vangen. Dat werd Dutoit en het is beter dat Ovono uitkijkt naar een andere club. Sorry Didier, we zullen de optie in je aflopende contract niet lichten en misschien vind je in januari een nieuwe ploeg", aldus Marc Coucke in Het Nieuwsblad.

Franck Berrier staat dan weer open voor een verlengd verblijf nadat hij zich terug in de ploeg knokte. “Hij was mijn eerste transfer en is één van mijn chouchous. We hebben nog een optie in zijn contract, maar we wachten nog even met onderhandelen.”