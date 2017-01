Barst in het huwelijk tussen Diego Costa en Chelsea? Aanvaller uit de selectie gezet voor match tegen Leicester

Foto: © photonews

Chelsea gaat zaterdagnamiddag op bezoek bij landskampioen Leicester City, maar 'The Blues' zullen dat zonder de Spaanse aanvaller Diego Costa doen. De topschutter in de Premier League werd door Antonio Conte uit de selectie gezet.

Diego Costa kent tot dusver een prima seizoen in Engeland en vond in 19 wedstrijden al 14 keer de weg naar de netten. Maar de Chelsea-aanvaller werd door Antonio Conte thuis gelaten voor de verplaatsing naar Leicester City.

De reden zou een dispuut zijn met één van de fitness coaches van de Londense topclub. Volgens het altijd goed geïnformeerde Sky Sports stond de Spanjaard al drie dagen niet meer op het trainingsveld.

Lucratief bod uit China

Bovendien zou er ook een aanbod uit China zijn binnengelopen bij Chelsea, waar een bedrag van zo'n 35 miljoen euro per jaar mee gemoeid is. De Spaanse spits ligt nog tot juni 2019 onder contract in Londen.