'Genk en... Club Brugge richten hun pijlen op Oostenrijkse goalgetter'

Bij KRC Genk en Club Brugge lijken er op dit moment voldoende aanvallende krachten rond te lopen, maar toch zouden beide clubs nu (nog) een aanvaller op het oog hebben. De man die in beeld is, luistert naar de naam Deni Alar.

Alar is een 26-jarige aanvaller, die bij de Oostenrijkse topclub Sturm Graz onder contract staat. Daar staat de speler momenteel met dertien gemaakte doelpunten alleen aan de leiding in het topschuttersklassement. Eerder in zijn carrière lukte de spits al eens veertien en vijftien goals in één seizoen.

Volgens Oostenrijkse media richt zowel Genk als Club Brugge zijn pijlen op Alar. Sturm Graz wil zijn smaakmaker niet voor een appel en een ei laten vertrekken. De club verlangt een transfersom van om en bij de 3 miljoen euro.

Aanvallers genoeg

Het lijkt evenwel weinig waarschijnlijk dat Alar effectief naar Genk of Club zal verhuizen. Beide teams haalden tijdens deze transferperiod al vers aanvallend geweld in huis en zijn niet meteen op zoek naar nog een extra spits.