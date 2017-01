Geweldig! Mourinho toont nog even waarom men hem 'The Special One' noemt

Foto: Manchester United

Regel nummer één als je als journalist een persconferentie bijwoont en je gsm gebruikt als dictafoon? Je toestel op vliegtuigmodus zetten, natuurlijk. En al zeker als je persbabbel van José Mourinho bijwoont.

Mourinho sprak vrijdagnamiddag, in aanloop naar de topper tegen Liverpool, de pers toe. De trainer van Manchester United was net bezig met het beantwoorden van een vraag, toen hij onderbroken werd door een ringende gsm.

Mourinho merkte al snel op dat het geluid van een gsm op de tafel voor hem kwam. En… The Special One zou The Special One niet zijn, mocht hij de telefoon niet opnemen. “Hello”, sprak de Portugees, die best nog met het voorval kon lachen. Bekijk de beelden hieronder: