Herman Brusselmans weet nu al wie de nieuwe kampioen in de Jupiler Pro League wordt

Foto: © photonews

Volgende week trekt de Jupiler Pro League zich opnieuw op gang. Het beloven nog enkele spannende maanden te worden voor heel wat clubs. Schrijver en analist Herman Brusselmans schuift nu al één - of zijn het er twee? ploeg vooruit als grootste titelkandidaat.

“Inmiddels hangt de winterstop serieus m’n keel uit. Maar goed, volgende week wordt de competitie hervat en kunnen we weder volop hopen dat AA Gent een niet te houden rush inzet, linea recta naar de titel”, zegt Brusselmans in zijn column in Het Laatste Nieuws.

Ontspannen Vanhaezebrouck

De schrijver zegt dat niet zomaar, hij gaat verder op (zogezegde) woorden van de trainer van Gent. “Hein Vanhaezebrouck maakte alleszins een ontspannen indruk. Ik kwam hem van de week nog tegen in de Lange Munt, en ik vroeg hem: ‘Hein, makker, hoe zit het, gaat la Gantoise nog ‘ns kampioen spelen?’

“Hein trok zonder stress aan z’n sigaret, tikte bij wijze van geintje z’n as af in een kinderwagen die door een vrouw werd voortgeduwd, en zei: ‘Herman, luister, met onze nieuwe spelers, ons nieuwe elan, onze nieuwe verwachtingen, en onze nieuwe cornervlaggen kan er niks misgaan. We stevenen carrément naar de titel, en daarmee basta.’

"Club Brugge? Zulte Waregem? KV Oostende? Laat me niet lachen" - Herman Brusselmans

En als Gent het niet haalt, Herman? Dan zet de schrijver zijn geld in op… Anderlecht. “Dat was eens gesproken gelijk een echte vant! Maar ja, wat als AA Gent tóch geen kampioen wordt? Wie dan wel? Club Brugge? Zulte Waregem? KV Oostende? Laat me niet lachen! Dan wordt het Anderlecht natuurlijk, de ploeg onzer dromen. Ontelbare hoeraatjes voor paars-wit.”