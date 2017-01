Opmerkelijke zaak in UEFA-dossier: België staat op plaats drie qua meeste buitenlanders

De Europese voetbalbond bracht gisteren zijn jaarlijks 'UEFA Licensing Benchmark Report' uit. En daaruit is voor België één heel opvallende zaak te halen. Qua aantal buitenlanders in onze competitie staan we immers op plaats drie.

De Belgische competitie bestaat uit 56 procent buitenlanders. Dat is net één procent minder dan in Cyprus. In Engeland doen ze wel nog een heel deel slechter. In de Premier League zijn maar liefst 69 procent van de spelers afkomstig uit andere landen.

Gezamelijk hebben de spelers in België ook een marktwaarde van 529 miljoen, goed voor de 14de plaats in de wereld. In Engeland is dat wel 4,4 miljard en in Spanje 3,3 miljard. De kosten voor al die spelers? De loonkost van alle spelers in eerste klasse bedraagt 198 miljoen. Peanuts vergeleken met Engeland, waar men jaarlijks gemiddeld 134,5 miljoen per club (!) betaalt.