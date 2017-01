Hoe is het bij Standard nog met... Jonathan Legear: "Als je niet speelt, ben je dood"

De winterstage in Spanje moest voor Jonathan Legear een nieuw begin zijn, maar na amper één training moest de vleugelaanvaller het oefenkamp met een meniscusblessure verlaten.

De 29-jarige Legear heeft er een mager halfjaar opzitten. In de Jupiler Pro League mocht hij enkel invallen én scoren op de openingsspeeldag tegen Westerlo. Midden augustus speelde hij eveneens mee uit bij Zulte Waregem.

Verder waren er nog wat minuten in de beker en de Europa League, maar dat is absoluut te weinig voor een speler van het kaliber Legear. "In het voetbal telt alleen het laatste halfjaar", beseft zijn manager Olivier Guilbaud in Sport/Voetbalmagazine.

Sterk trio

"Als je niet speelt, ben je dood. We zouden een minder ambitieuze ploeg kunnen vinden dan Standard, maar dat is niet ons doel. Hij wordt dit jaar 30, die leeftijd helpt je niet om een andere club te zoeken."

Hij beseft dat hij zich de betere moet tonen van Dossevi, Dompé en Edmilson om een kans te maken. Zolang die drie spelers voor Standard voetballen, zal het niet eenvoudig zijn om in de ploeg te geraken" besluit Guilbaud.