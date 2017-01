Kink in de kabel? Belfodil is nog niet weg bij Standard, en wel hierom

Foto: © photonews

Het staat zo goed als vast dat Ishak Belfodil Standard zal inruilen voor de Premier League. Subtopper Everton is van plan om 12 miljoen euro neer te tellen voor de Algerijn, maar... Die is nog niet weg bij de Luikse club.

Het Laatste Nieuws meldt dat de deal tussen Standard en Everton vooralsnog niet in kannen en kruiken is. De afronding van de transfer zou bemoeilijk worden doordat er meerdere makelaars bij betrokken zijn. Toch gaan alle partijen er nog steeds vanuit dat de transfer rondkomt.

Gisteren (donderdag, nvdr.) speelde Belofdil vreemd genoeg nog een helft mee tijdens een oefenpot van Standard. Op zijn uitdrukkelijke vraag, zo weet Het Laatste Nieuws. De aanvaller wilde per se in actie komen en kreeg uiteindelijk goedkeuring van voorzitter Venanzi. Met het oog op een transfer een risico, maar Belfodil was op zijn 25ste verjaardag bereid om het te nemen.