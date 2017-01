Lex Immers, 'man on a mission': "Het wordt nu wel tijd"

Foto: © Photonews

Club Brugge haalde met Lex Immers een serieuze aanwinst in huis. De 30-jarige Nederlander kwam transfervrij over van Cardiff City en kwam met een duidelijk doel naar het Jan Breydelstadion.

Bij Cardiff City zat Immers de voorbije maanden op een dood spoor. “Ik ging van de basis via de bank naar de tribune. Dan probeer je nog wel keihard te werken om te laten zien dat je het wél waard bent, maar dat is niet gelukt. Dus ben ik des te blijer dat ik naar Club kon”, zegt de speler in Het Laatste Nieuws.

De Nederlander kwam naar Club Brugge met een duidelijk doel: een prijs pakken. “Met Feyenoord heb ik twee keer net naast een prijs gegrepen, dus wordt het nu wel tijd. Want op een promotie met ADO Den Haag na, heb ik niets gepakt”, besluit Immers.