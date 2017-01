'Manchester United, Manchester City, Real Madrid én Barcelona maken jacht op aanvaller van 60 miljoen'

Foto: © Photonews

De huidige transferperiode is al bijna halverwege, maar op écht spraakmakende deals blijft het voorlopig wachten. Mogelijk hangt er eentje in de lucht, al kan het goed zijn dat de waanzinnige transfer van Paulo Dybala nog eventjes op zich laat wachten.

De 23-jarige Dybala staat sinds vorig seizoen onder contract bij de Italiaanse grootmacht Juventus. De Argentijn scoorde tijdens de vorige voetbaljaargang 19 keer, dit seizoen zit hij aan vier doelpunten.

Ondanks het feit dat zijn doelpuntenproductie dit seizoen wat de te wensen overlaat, willen enkele topclubs Dybala weghalen bij Juventus. Volgens The Sun is na Real Madrid, FC Barcelona en Manchester City nu ook Manchester United geïnteresseerd in de aanvaller. Dybala zou 60 miljoen euro moeten kosten.