Coucke kan miljoenentransfers doen, maar... "Wat is daar nu plezant aan?"

KV Oostende heeft sinds de komst van Marc Coucke al heel wat opmerkelijke transfers kunnen realiseren. Maar niet alles lukt, zo blijkt uit het geval met Igor de Camargo.

Maar die mislukte transfer ligt Coucke nog steeds op de maag. In 2015 ging hij zo goed als zeker tekenen bij KVO, maar uiteindelijk liet hij dat zelf ontploffen. "Dat De Camargo in 2015 niet naar ons kwam, is mijn grootste ontgoocheling. Hij heeft woordbreuk gepleegd. Of het nu in de bedrijfswereld of in het voetbal is, dat doe je niet. Achteraf gezien ben ik blij dat hij niet bij ons getekend heeft", aldus Coucke in HLN.

Het is de enige keer dat Coucke zijn emoties bij een transfer liet meespelen. Hij zou zomaar vele miljoenen op tafel kunnen leggen voor een speler, maar... "Spelers zoals Dimata ontdekken is toch het mooiste wat er is? Dat is veel leuker dan zeven miljoen betalen voor iemand, ook al zou ik dat perfect kunnen. Ik vind het fantastisch wanneer ik Luc Devroe kan feliciteren als hij een speler heeft ontdekt. Mocht hij met Messi afkomen, zou ik zeggen: “Die had ik zelf ook wel ontdekt.”"