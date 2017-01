Coucke is heel duidelijk over zaak-Deschacht en mogelijke transfer naar Oostende

Foto: © photonews

Als Olivier Deschacht bij aanvang van dit seizoen had gedacht dat hij zijn carrière in schoonheid kon afsluiten, dan komt hij momenteel bedrogen uit. De verdediger van Anderlecht stond een tijdje geleden in het oog van de storm omwille van een gokschandaal.

De storm is ondertussen al wat gaan liggen, maar Deschacht komt wellicht niet zomaar weg. Marc Coucke, voorzitter van KV Oostende, is duidelijk over de hele zaak.“Laat me één ding zeggen over Deschacht en dat is niet omdat ik hem naar Oostende wil halen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Wat de mensen nu een gokschandaal noemen, dat is zever. Hij of zijn broer of wie dan ook amuseerden zich met voetbalspelletjes voor 20 of 50 euro. De echte gokmaffia lacht ons nu uit omdat wij daarmee bezig zijn. Dat is hetzelfde als iemand flitsen aan 125 per uur.”

Boete

Coucke heeft dan ook een simpele oplossing voor het hele gebeuren. “Geef hem een boete en laat hem in schoonheid eindigen bij Anderlecht”, besluit de sterke man van KVO.