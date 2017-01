Na Oostende, Gent én Club Brugge is nu ook Standard geïnteresseerd in speler uit de Jupiler Pro League

Als KV Oostende, KAA Gent, Club Brugge én Standard naar je diensten hengelen, dan wil dat al iets zeggen. Die vier (top)clubs strijden dezer dagen met elkaar om de handtekening van één en dezelfde speler: Birger Verstraete.

Vorige zomer dacht Oostende als eerste aan de middenvelder van KV Kortrijk. Yves Vanderhaeghe wilde de speler maar wat graag weghalen bij zijn ex-ploeg, maar De Kerels hielden het been stijf omdat ze Verstraete (nog) niet kwijt wilden.

Sinds kort staat de 22-jarige middenvelder ook in de belangstelling van AA Gent, Club Brugge en… Standard. Kortrijk en Gent onderhandelen volgens Het Laatste Nieuws verder over een ruilscenario met Verstraete en Hannes Van Der Brugge, maar naast Club Brugge ligt nu dus ook Standard op de loer.

Vervanger van Trébel?

De Rouches moeten rekening houden met een vertrek van Adrien Trébel en lijken alvast op zoek naar een potentiële vervanger voor de Fransman. Trébel aast op een vertrek bij Standard en is op zijn beurt misschien wel op weg naar... AA Gent. Lees er meer over in dit artikel.