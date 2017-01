Na twee jaar blessureleed voor héél beloftevolle Belg: "Meer in het fysiohok dan op het veld"

Nathan Leyder wordt al lang een mooie toekomst voorspeld. Maar de 19-jarige Belg zat de voorbije twee jaar meer in het dokterskabinet van Ajax dan op het veld. Vanavond maakt hij zijn rentree met de selectie van Jong Ajax.

Leyder wil nu kalm opbouwen. "Twee jaar blessureleed poets je niet in tien dagen weg. Ik heb tijd nodig om terug op niveau te komen. Ik leg mezelf geen druk op. Elke dag doe ik mijn best op trainingen en dan zien we wel hoe ik er over zes maanden voor sta. Het belangrijkste is keihard trainen om terug te komen. En dat gaat goed komen, denk ik", zegt hij op de website van Ajax.

Een afgescheurde kruisband, een meniscusblessure, kraakbeen dat verwijderd moest worden... Leyder is door een diep dal gegaan. "Ik kwam naar Amsterdam om te voetballen. En nu zit ik al ruim drie jaar bij Ajax, maar heb ik meer in het fysiohok gezeten dan op het veld gestaan. Dat is heel rot. Je moet mentaal sterk zijn om terug te komen. Ik voel me weer voetballer en dat is het belangrijkste. Als ik een bal raak, ben ik gewoon blij."

En nu wil hij zijn carrière echt van de grond krijgen. "Het is voor mij eigenlijk heel eenvoudig: keihard trainen om weer mijn beste niveau te halen. Ik weet dat ik bij Jong Ajax in een goed team zit, dus ik kan op een goed niveau trainen. Dat maakt het makkelijk. En voor mezelf: ik zou over zes maanden weer op de top van mijn kunnen willen spelen. Dat zou mooi zijn.”