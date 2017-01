Officieel: KRC Genk legt twee getalenteerde Belgen van 16 vast

Foto: KRCGENK

Bij KRC Genk geven ze al járen kansen aan de jeugd, en dat is één van de belangrijke pijlers waar ze in de Luminus Arena willen blijven op inzetten. Ook tijdens de komende seizoenen breken er mogelijk weer enkele goudhaantjes door.

Donderdag legde Genk alvast twee getalenteerde jonkies vast. Het gaat om Shawn Adewoye en Siebe Vandermeulen. De twee verdedigers maken deel uit van de Genkse jeugdacademie en ondertekenden na hun zestiende verjaardag hun allereerste profcontract.

“Shawn is een vaste waarde bij de U17 van Genk en de nationale selectie, waar hij opvalt met zijn persoonlijkheid en spelinzicht. Siebe is een polyvalente speler die uit de voeten kan in de verdediging en op het middenveld. Hij was kapitein van zijn lichting bij de U16, zowel in Genk als bij de nationale ploeg”, klinkt het op de webstek van Genk.