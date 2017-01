Ooit zó bejubeld, maar nu zit dit Belgisch talent zit op een zijspoor bij topclub

Enkele jaren geleden stond Joris Kayembe nog te boek als piepjonge Belg om in de gaten te houden, maar enkele jaren later is de vleugelspeler nog steeds niet doorgebroken. Kayembe zit bij FC Porto op een zijspoor en moet zijn carrière zo snel mogelijk opnieuw op de rails krijgen.

Porto haalde Kayembe aan het begin van het seizoen 2013-2014 naar het Estadio do Dragao. De Portugese topclub zag in het jeugdproduct van Standard een ideale versterking met het oog op de toekomst.

Toegegeven: Kayembe beschikte over voldoende troeven en potentieel om het te maken bij een club als Porto. Alleen bleef de beloftevolle linkervleugelspeler ergens in zijn ontwikkeling hangen.

Verschillende uitleenbeurten, maar geen kansen bij Porto

Porto verhuurde Kayembe in 2015 een half seizoen aan reeksgenoot Arouca, waar hij basisspeler was. Tijdens het seizoen erop – 2015-2016 – droeg onze landgenoot het shirt van Rio Ave. Het werd een seizoen met hoogtes en laagtes waarin Kayembe uiteindelijk afklokte op elf basisplaatsen – minder dan op een half seizoen Arouca.

Kayembe keerde afgelopen zomer terug naar Porto, maar speelt dit seizoen een divisie lager. De linkspoot kwam dit seizoen elf keer in actie voor Porto II en was goed voor één doelpunt. Eén ding is duidelijk: als 22-jarige prof met ambitie mik je hoger dan het tweede elftal van Porto.

Nieuwe uitleenbeurt in januari?

We durven dan ook te vermoeden dat Kayembe zichzelf bij de start van het nieuwe jaar speelminuten op het hoogste niveau toewenste. Een transfer in januari - of nog maar eens een uitleenbeurt? – kan soelaas brengen en lijkt op dit punt in de carrière van de Belg ook gewoon de beste keuze.

Aan het einde van vorig seizoen, en ook tijdens de zomermercato, werd Kayembe al eens voorzichtig in verband gebracht met een overstap naar Club Brugge. Blauw-zwart scoutte de speler al eens in het verleden, maar tot een écht bod kwam het nooit.

Hoe de toekomst van Kayembe er precies uitziet, kan niemand voorspellen. Wat wél vast staat, is dat het voormalige piepjonge talent dat ondertussen 22 is, snel meer aan spelen moet toekomen. Een overstap naar de Jupiler Pro League zou in die optiek niet eens zo’n slecht idee zijn.