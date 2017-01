'PSG kan zich niet inhouden en gaat vol voor tweede Rode Duivel'

Foto: © Photonews

Krijgt Thomas Meunier er straks een landgenoot bij in de Franse hoofdstad? Het is best mogelijk. Paris Saint-Germain speurt dezer dagen naar versterking voor zijn aanvallende compartiment en de Franse landskampioen is uitgekomen bij... een Rode Duivel.

Volgens de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe heeft PSG een oogje op Michy Batshuayi. De aanvaller speelt al een heel seizoen tweede viool bij Chelsea. Zelfs toen eerste keus Diego Costa geschorst was, gaf Antonio Conte de voorkeur aan… flankspeler Pedro.

Ondanks het feit dat Batshuayi de voorbije maanden nauwelijks of niet in actie kwam, twijfelt men bij PSG niet aan zijn kwaliteiten. Onze landgenoot maakte tot eind vorig seizoen het mooie weer bij Olympique Marseille, en het is vooral op basis van die prestaties dat PSG nog steeds geïnteresseerd is.

Cavani het vuur aan de schenen leggen

En Edinson Cavani dan? Wel, om de Uruguayaan het vuur aan de schenen te leggen, is PSG op zoek naar een stevige concurrent. Ook bij PSG zou Batshuayi dus niet zeker zijn van een basisplaats. Maar… Met het oog op volgend seizoen zou de Rode Duivel er wel een gooi kunnen doen naar de positie van eerste spits. Bij Chelsea wordt dat vanzelfsprekend heel wat moeilijker.

Wil Chelsea wel meewerken aan transfer?

Tot slot blijft het maar zeer de vraag of Chelsea wil meewerken aan een transfer. Conte wil zijn tweede spits, ondanks het feit dat hij hem weinig kansen geeft, liefst van al houden. Tenzij The Blues deze maand zelf nog een nieuwe aanvaller in huis halen, mag Batsman dan ook niet weg. Wordt vervolgd…