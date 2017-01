Hoe groot is de kans dat Koen Casteels naar Anderlecht komt? Tal van factoren spelen een rol, transfer lijkt gesneden koek voor Deadline Day

Zien we Koen Casteels de komende maanden wekelijks in België aan het werk? Deze week werd de Belgische doelman van VfL Wolfsburg alleszins nadrukkelijk aan een uitleenbeurt aan Anderlecht gelinkt. Of die er effectief komt, hangt van een resem factoren af.

Nummer 1... en toch ook niet

Binnen Wolfsburg is iedereen ervan overtuigd dat Casteels de nummer 1 is. De nieuwe coach Valérien Ismaël zette na zijn komst echter Diego Benaglio (33), de kapitein, weer in doel. Geen sportieve keuze, wel één om de crisis in de kleedkamer te bezweren. Nochtans kende de 24-jarige Casteels een knalstart, en zette hij zelfs lange tijd de beste statistieken van de Bundesliga neer na de ongenaakbare Manuel Neuer.

Afwachten... maar niet te lang

De Wolven wonnen hun laatste twee matchen tegen Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach. En dus is de verwachting dat zaterdag 21 januari Benaglio ook tegen Hamburg onder de lat staat. De entourage van Casteels wil de eerste speeldagen van 2017 de kat uit de boom kijken, maar niet wachten tot de zomer. De 24-jarige Belg zit immers in de fleur van zijn loopbaan.

Casteels laten gaan... of niet

Hoewel de zaakwaarnemers dagelijks in contact staan met Wolfsburg, ziet het ernaar uit dat een doorbraak in het dossier van Casteels pas in de laatste week van januari volgt. Het bestuur van Die Wölfe laat het sluitstuk immers liever niet gaan, óók niet op uitleenbasis, maar zal toch moeten toegeven als coach Ismaël voet bij stuk houdt. Opties (Anderlecht, Napoli of een andere Duitse club) heeft het gewezen jeugdproduct van KRC Genk alvast genoeg.