Vanaf nu valt Manchester United-ster Paul Pogba ook te bewonderen als ... emoji

Voetballers en sociale media, het is vaak een niet weg te denken combinatie. Maar bij de Franse middenvelder Paul Pogba is het nu wel erg ver gekomen. De speler van Manchester United heeft zijn eigen emoji.

Pogba is zo de eerste speler uit de Premier League die een eigen emoji heeft. De emoji is gemaakt met het oog op de clash van aanstaande zondag. Dan ontvangt Manchester United op Old Trafford Liverpool, voor wat ook wel bekend staat als The Hate Game.

En ook de middenvelder zelf was blij met die opmerkelijke 'eer' die hem te beurt viel. "Ik ben erg blij en dankbaar met deze opportuniteit", klinkt het bij de Fransman. "Laten we wat plezier maken met #Pogba."