PSV blijft inzetten op Belgische jeugd, profcontract voor 16-jarige landgenoot

Steeds meer jonge landgenoten zoeken hun heil bij buitenlandse topclubs om hun voetbaldroom waar te maken. PSV is één van de teams die heel wat jonge Belgen de kans geeft om door te groeien. Vandaag tekende er opnieuw een 16-jarig talent een profcontract.

De amper 16-jarige Yorbe Vertessen heeft zijn eerste profcontract getekend in Eindhoven. Vertessen speelt momenteel nog voor de U16 van PSV, maar tekende een contract tot medio 2019. Vertessen is een aanvaller afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Rillaar en verruilde in 2009 de jeugdopleiding van Westerlo voor PSV.

Zelf is de spits uiteraard in de wolken met zijn eerste profcontract. "Nu begint het eigenlijk pas. Ik ga er alles aan doen om hier in dit stadion te mogen spelen", liet Vertessen weten bij PSV TV.

'Ibracadabra' als voorbeeld

Vertessen heeft twee grote voorbeelden: Zlatan Ibrahimovic en de Fransman Antoine Griezmann. "Ik probeer te leren van Zlatan en Griezmann. Dat zijn voorbeelden voor mij. De komende jaren ga ik er alles aan doen om de beste aanvaller van de jeugdteams te worden", besluit de aanvaller.