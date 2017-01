Zet Roeselare nieuwe stap richting 1B? "Ze zijn fysiek zo sterk, ik zie het wel gebeuren"

Foto: © photonews

Nog 7 speeldagen scheiden de teams in eerste nationale B van ofwel een play-off om promotie, ofwel een titelfeest voor Roeselare. Rest de vraag: wat mogen we de komende weken nog verwachten?

De terugronde van de tweede periode kondigt zich ongemeen spannend aan. Met Roeselare, Lierse en Antwerp staan er drie ploegen binnen een puntje. Voor de West-Vlamingen is de wedstrijd op bezoek bij Lommel meteen erg belangrijk, ook met het vervolg van de competitie.

"Fysiek zijn ze heel sterk en ze kunnen wedstrijden vaak in het slot van de wedstrijd nog beslissen", is Proximus League-kenner Jeroen Roppe duidelijk. "Wat mij betreft zijn ze absoluut de revelatie van de competitie en misschien wel de beste ploeg van de drie. Ik acht ze in staat om de play-offs te vermijden door ook de tweede periode te winnen."

Jeroen Roppe: "Samy Kehli is de man die op mij al het meeste indruk maakte dit seizoen"

Enkele spelers doen het bijzonder goed dit seizoen bij Roeselare: "Het zijn soms spelers die op het hoogste niveau net niet slaagden en die zich dan nu extra bewijzen. Hoe een Lecomte dit seizoen presteert? Knap. De manier waarop François Kompany helemaal aan het ontbolsteren is ... Of Samy Kehli, de man die dit seizoen op mij al het meeste indruk maakte. Techniek, gestalte, fysiek, ... Hij heeft alles."

Rest de vraag of Roeselare de motor opnieuw kan doen aanslaan na de nederlaag van vorige week in Antwerp op bezoek bij Lommel? "Bij Lommel hebben ze in ieder geval ook goede transfers gedaan. Ze zijn voor Vlamingen gegaan, met Orye, Molenberghs en Corstjens. Die laatste kunnen ook ervaring bijbrengen, zeker Molenberghs vind ik een straffe transfer. Maar ze hebben natuurlijk wel het kleinste budget, ik ben benieuwd of het voldoende gaat blijken om in 1B te blijven."

Hoe schat Jeroen Roppe de kansen van Antwerp en Lierse in? Daar gaan we zaterdag nog dieper op in via Voetbalkrant.com. Blijf onze site dus zeker in de gaten houden!

