Sneeuwval in België noopt AA Gent tot opmerkelijk unicum

Foto: © photonews

Het is u wellicht ook al opgevallen: in de nacht van donderag op vrijdag heeft het gesneeuwd. Het is gevaarlijk op de baan en het winterse weer is ook voor de heren voetballers niet zo aangenaam. Het noopte de mensen van AA Gent tot een unicum.

Hein Vanhaezebrouck eerder deze week terug naar België, maar met de winterse temperaturen en de sneeuw in het vooruitzicht, besliste de trainer van AA Gent om opnieuw op oefenkamp te vertrekken.

Gent stapt morgen (zaterdag, nvdr.) het vliegtuig op. Deze keer niet naar Spanje, maar wel naar het Zuiden van Frankrijk .Dat meldt Het Laatste Nieuws. Daar zullen de Buffalo’s tot en met dinsdag verblijven. Twee keer op stage, en dat in één en dezelfde winterbreak. Dat is een unicum.