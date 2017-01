Sportief directeur Olivier Renard komt met update over transfersaga rond Trebel en Belfodil

Standard zit tot zaterdag op winterstage in het zonnige en Spaanse Marbella. Maar er wordt bij de Luikenaars weinig over het sportieve gesproken. De oorzaak? De transferperikelen rond Ishak Belofdil en Adrien Trebel.

Trebel speelde voor de winterstop zijn aanvoerdersband kwijt en ging niet mee op stage met de Rouches. Zo wil hij een transfer forceren. "Het is niet omdat hij een kleine stommiteit heeft begaan, dat dat een erg groot probleem is. In de voetbalwereld is dat zo", zalft sportief directeur Olivier Renard bij Sporza.

"We gaan morgen terug naar huis. Op het sportieve vlak zal de trainer een beslissing nemen over Adrien", aldus Renard, die de middenvelder liever niet ziet vertrekken. "Trebel is een belangrijke speler. Maar als hij op een dag verkocht wordt, dan is dat voor de prijs van de voorzitter en niét die van de entourage."

En dan is er nog Ishak Belfodil. De boomlange Algerijn kan voor 12 miljoen euro naar het Engelse Everton. "Standard moet het sportieve bekijken, niet het financiële. Dat is wat Bruno Venanzi altijd gezegd heeft. Voor mij is hij nog steeds een speler van Standard en ik hoop dat hij dat nog lang zal bijven", besluit Renard.