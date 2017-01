Standard speelt dolle oefenpartij, maar verliest zowaar tegen ploeg uit dwergstaat Liechtenstein

Standard gaf donderdag nog Borussia Dortmund partij. Vrijdag wachtte een ontmoeting met FC Vaduz, een club uit de dwergstaat Liechtenstein.

Vaduz staat troosteloos laatste in de Zwitserse competitie, maar bleek wel te sterk voor de Rouches. De Luikenaars kwamen al in minuut 3 op achterstand, via Badibanga en Edmilson werden de rollen snel omgedraaid.

Standard kende een zwak vervolg en ging met een 2-3-achterstand de rust in, vlak na het fluitsignaal voor de tweede periode volgde zelfs de 2-4. Mbenza milderde tot 3-4, maar kon de toch wel pijnlijke nederlaag voor zijn ploeg niet meer afwenden.

Compo des Rouches : Gillet, Goreux, Fiore, Wilmots, Deom, Gobitaka, Badibanga, Mbenza, Edmilson Jr, Bah et Emond #stafcv — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 13 januari 2017