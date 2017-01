Transferhuiswerk Club Brugge nóg niet af: 'Blauw-zwart gaat voor zijn ex-speler én flankaanvaller'

Foto: © photonews

Roert Club Brugge zich héél binnenkort nog een keer op de transfermarkt? U hoeft niet raar op te kijken mocht dat het geval zijn. Blauw-zwart haalde deze maand al vijf nieuwe spelers in huis, maar is wellicht nog niet klaar met zijn transferhuiswerk.

Op aanvallend vlak is Club nog op zoek naar een extra flankaanvaller. De naam van Josef Martinez (Torino) circuleert al een tijdje, maar het is niet duidelijk of hij naar het Jan Breydelstadion zal komen.

Voorts is het niet uitgesloten dat blauw-zwart voor zijn ex-speler Birger Verstraete gaat. Michel Preud’homme geeft in eerste instantie de voorkeur aan een verlengd verblijf van Claudemir, maar als het geïnteresseerde Granada veel geld op tafel ligt, komt de komst van Verstraete mogelijk in een stroomversnelling. Dat meldt Het Nieuwsblad.