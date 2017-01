Verlanglijstje lekt uit: haalt Manchester United (één van deze) vijf spelers binnen?

Foto: © photonews

Is Manchester United van plan om deze maand een monsterdeal te beklinken of niet? Het blijft nog even afwachten. De Engelse recordkampioen liet eerder deze maand middenvelder Morgan Schneiderlin vertrekken, maar op inkomende transfer blijft het wachten.

Volgens Manchester Evening News broeden The Mancunians evenwel op een plan. De krant maakt gewag van interesse in vijf spelers. Om de defensie te versterken komen Nelson Semedo, Victor Lindelof (beiden Benfica) en Tiémoué Bakayoko (AS Monaco) in aanmerking.

Voorts zou Manchester United ook nog steeds zijn pijlen richten op twee spelers van Atlético Madrid: Saul Niguez en… Antoine Griezmann. Die twee zullen evenwel moeilijk haalbaar zijn.