Woluwe, Club Brugge en Wuustwezel verder aan het feest?

De winterstop is voorbij, tijd om de laatste maanden van het seizoen aan te vatten. En dat doen we ook in de nationale reeksen. Bent u er klaar voor?

Het blijft vooreerst natuurlijk de vraag of er dit weekend wel veel zal worden gevoetbald, want het winterweer zal mogelijk nog wel wat roet in het eten strooien.

Kontich - Standard in eerste nationale gaat alvast zeker niet door, de rest is nog koffiedik kijken. Woluwe en Gent willen de kloof bovenin met de rest nog wat uitdiepen, maar dan moeten ze winnen van Aalst respectievelijk Massenhoven.

Ook in tweede klasse staat heel wat voetbal op het programma. Club Brugge gaat op bezoek bij Montreul om leider te blijven in 2e A, Wuustwezel is voorlopig baas in 2e B.

