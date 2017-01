Won jij een paar machtige keeperhandschoenen?

Keepers zijn erg belangrijk in het moderne voetbal. En hun uitrusting is zo mogelijk nog belangrijker. Wilde u een paar geweldige handschoenen winnen? Dat kon - en wel hier!

Vanaf heden is er ook een keeper-shop te vinden, waar ook de doelmannen hun gading vinden - het is eens iets anders dan alle winkels vooral voor veldvoetballers.

Een bestaand concept, maar toch ook weer iets waar nog veel groei in zit. Wij zetten graag ook onze rug hieronder, in soldentijd kan u zelfs enkele leuke koopjes doen.

En er is meer: wij gaven gewoon een paar Real Classico keepershandschoenen volledig gratis weg. Het enige wat je moest doen was een antwoord geven op onze wedstrijdvraag. De winnaar is ... Maarten Delen!