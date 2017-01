Deze zelfbewuste jeugdspeler staat te trappelen bij Club: "Ik vind dat ik mijn kans moet krijgen"

Club Brugge had heel wat jeugdproducten mee op stage. En eentje daarvan staat te trappelen om zijn debuut te maken. Valse bescheidenheid is Ahmed Touba ook niet gegeven. Maak kennis met de zelfbewuste linkerflankspeler van blauw-zwart.

De 18-jarige Touba is zich - om het zacht uit te drukken - bewust van zijn kwaliteiten. “Weet je, ik voel me helemaal geen ‘trainee’ (jeugdspeler die mag meetrainen met de eerste ploeg). Dat is niet meer dan een benaming. Ik maak deel uit van de profs in de A-kern, dus beschouw ik me ook als één van hen. Voor mij is er geen verschil. Als je hetzelfde niveau haalt, hoeft dat ook niet. Dan ben je in mijn ogen sowieso een prof. En als je dat niveau niet haalt, ben je geen prof. Ook leeftijd speelt daar voor mij geen enkele rol in", zegt hij in HLN.

Persoonlijk vind ik dat ik hard genoeg werk en goed genoeg train om toch eens mijn kans te krijgen - Ahmed Touba

En het zal moeilijk worden hem te beteugelen. “Ik blijf vooruitgaan. Waarom op een dag geen match spelen? Ik behoorde dit seizoen al drie keer tot de selectie, waarbij ik op de bank zat. Dat is een extra motivatie. Omdat je dan beseft hoe dicht je bij je debuut staat. Dan ga ik nog harder werken om die eerste speelminuten te verzamelen. De beslissing ligt uiteraard bij de trainer."

"Maar persoonlijk vind ik dat ik hard genoeg werk en goed genoeg train om toch eens mijn kans te krijgen. Er ontbreekt me niet meer zoveel, denk ik. Het ritme van een eersteklassewedstrijd natuurlijk, maar dat kan je pas oppikken als je speelt. De focus ook die je direct van de eerste minuut moet hebben. Daar zit toch nog een groot verschil met een beloftenmatch.”