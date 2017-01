Scholz heeft een duidelijke mening over hele heisa rond Trebel

Adrien Trebel wil weg bij Standard en heeft daar veel voor over. De Fransman liet zelfs de winterstage met de Luikse club links liggen om een transfer - bij voorkeur naar KAA Gent - door te drukken. De nieuwe kapitein van Standard, Alexander Scholz, heeft een duidelijke mening over de hele zaak.

“Van mij mag iedereen doen wat hij wil, maar je moet de gevolgen van je daden dragen. Hopelijk vindt de club een goede oplossing voor hem. Er is altijd nog een weg terug. Alleen zal er dan veel moeten gebeuren”, zegt Scholz in het Het Laatste Nieuws.

“De vraag is hypothetisch en mijn antwoord dus ook. Ach, Trebel is een goede speler en ik hoop dat het goed komt. Verder hoeven we daar niet over door te drammen. Daar helpen we de groep geen meter mee vooruit.”