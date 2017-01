Als hij er een klein beetje op lijkt, hoeft Club Brugge zich geen zorgen te maken: het grote voorbeeld van Helibelton Palacios was een topper

Club Brugge versterkte zich onlangs met Helibelton Palacios. De Colombiaanse rechtervleugelverdediger kwam over van Deportivo Cali uit zijn thuisland. Door het uitvallen van Ricardo van Rhijn maakt de nieuwkomer mogelijk sneller dan verwacht zijn opwachting.

Al hoeft dat geen probleem te zijn. Palacios maakte namelijk al een goede indruk in Sotogrande, waar Club Brugge op winterstage ging. De 23-jarige Colombiaan lijkt zich al heel snel goed te voelen bij zijn nieuwe ploeg en dat opent perspectieven.

Meteen in de basis tegen Standard?

Door de blessure van van Rhijn en doordat Dion Cools op links de geblesseerde Laurens De Bock vervangt, maakt Palacios mogelijk sneller dan verwacht zijn debuut voor blauw-zwart. Volgende week zondag, op het veld van Standard, kan het al zover zijn.

Op het eerste zicht heeft Palacios alles in zijn mars om het op termijn te maken bij Club Brugge: op voetballend vlak zit het wel snor, volgens Carlos Bacca zit het ook in het kopje goed bij zijn landgenoot en Palacios is nog eens snel ook. Een moderne rechtsback: check.

Maicon

En als Palacios ook maar een klein beetje op zijn grote voorbeeld, de Braziliaan Maicon, lijkt, dan komt het wel goed. Maicon was op het beste punt in zijn carrière zowat de beste rechtsachter ter wereld.

De inmiddels 35-jarige Braziliaan was jaren aan een stuk de vaste rechtsback van Internazionale en Brazilië. Met Inter won hij vier Italiaanse landstitels én de Champions League.