Anderlecht speelt oefenmatch tegen nummer 7 van Duitsland en Weiler zet basisploeg op het veld

Anderlecht heeft vandaag een duel achter gesloten deuren afgewerkt. Om 15u speelde paars-wit tegen het Duitse FC Köln

Anderlecht speelde de oefenmatch in Neerpede. Achter gesloten deuren aangezien het oefencentrum niet voorzien is op een toestroom van supporters. René Weiler begon met wat quasi zijn basisploeg moet worden voor volgende week. Op de rechtsachter kreeg Dennis Appiah wel een basisplaats aangezien hij maanden out was.

Tielemans kapitein

Verwacht wordt wel dat Andy Najar straks weer op die plaats aan de competitie begint. Door de afwezigheid van Kara is het centrale verdedigingsduo nu Spajic-Nuytinck. Ook voor Bruno - voor de winterstop goed bezig - is er door het vertrek van Hanni naar de Afrika Cup een basisplaats weggelegd. Nog opvallend: Tielemans is kapitein nu Hanni er niet is.

De nummer 7 uit de Bundesliga kwam op voorsprong via Konstantin Rausch, maar de voorsprong bleef niet lang op het bord staan. Nicolae Stanciu kon immers al snel gelijkmaken. In de tweede helft een aantal kansen, waarvan de beste voor Köln, maar een doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Het duel eindigde op 1-1.



Anderlecht 1ste helft: Boeckx, Spajic, Bruno, Chipciu, Appiah, Nuytinck, Tielemans (c), Dendoncker, Obradovic, Stanciu en Teodorczyk

Anderlecht 2de helft: Roef, Sowah, Deschacht, Delcroix, Appiah, Capel, Tielemans, Dendoncker, Bruno (Doumbia), Stanciu & Kiese Thelin