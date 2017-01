Heeft Anderlecht toch nog een kans? Nieuwe wending in verhaal rond verdediger

Foto: © photonews

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zal toch nog met het één en ander naar buiten moeten komen voor februari. Paars-wit deed tot nu toe één transfer. Mogelijk heeft hij wel geluk in een dossier dat eerder van tafel werd geveegd.

Anderlecht had interesse in Matej Mitrovic, een 23-jarige Kroatische verdediger van HNK Rijeka. Maar die opteerde voor Besiktas en dus werd het dossier afgesloten. Maar nu blijkt er een nieuwe wending in het verhaal te komen. Volgens het Kroatische FotoMac zou de Turkse club verdediger Ersan Gülüm terughalen uit China en daardoor zou de transfer niet meer doorgaan.

Eén van de pistes die nu geopperd wordt, is dat Mitrovic tot het einde van het seizoen zou uitgeleend worden aan Anderlecht. Paars-wit zal wel een aankoopoptie willen bedingen. Afwachten wat er de volgende dagen nog gebeurt.