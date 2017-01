Conte ontkent geruchten: "Een geweldige speler en een geweldig persoon: hij blijft gewoon bij ons"

Foto: © photonews

Chelsea lijkt Diego Costa te zullen kwijtspelen aan het Chinese Tianjin Quanjian. Maar ook John Terry mijmert over een exit bij de Blues. Het 36-jarige clubicoon krijgt nauwelijks speelminuten van Antonio Conte.

Zet John Terry na 17 seizoenen een punt achter zijn Chelsea-tijdperk? "Om eerlijk te zijn heeft hij het er met mij niet over gehad. En ik spreek John iedere dag. Het is een belangrijke speler voor ons, of hij nog speelt of niet, omdat hij belangrijk is in de kleedkamer", zegt Chelsea-coach Antonio Conte over zijn kapitein.

"Dit team heeft hem nodig. Het is een geweldige speler, maar ook een geweldig persoon. Ik herhaal het nog een keer: John blijft bij ons. Hij is onze speler, hij maakt deel uit van mijn team”, vertelt de Italiaan aan The Guardian. "Als hij besluit een punt achter zijn loopbaan te zetten, zou hij heel goed als manager aan de slag kunnen gaan. Hij is slim en hij begrijpt het voetbal. Maar alleen als hij klaar is. Nu moeten we hem nog laten spelen."