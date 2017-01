Binnenkort dan tóch een Beneliga? "Kan je binnen twee jaar verwezenlijken"

Foto: © photonews

In een niet zo ver verleden werd er door Belgische en Nederlandse clubs aan een Beneliga gedacht. Een competitie waarin de beste clubs uit beide landen met elkaar om de titel strijden. Een interessant idee, maar concreet werden de plannen nooit.

Komt het er op termijn toch nog van? Het is een vraag die ook de Nederlandse Volkskrant zich stelde. De krant ging ten rade bij Nederlanders en Belgen, waaronder ook KAA Gent-voorzitter Ivan De Witte.

"Ik zie liever affiches als Standard - Ajax dan vier keer Anderlecht - Club Brugge. Het lijkt me geweldig om met Gent in de Kuip of in de Arena te voetballen. Er moet een voortrekker komen, een dragend comité misschien dat de geesten rijp kan maken. Dan kan je de Beneliga binnen twee jaar verwezenlijken”, meent De Witte.

In Nederland denken ze aan minder clubs in Eredivisie

In Nederland blijven ze iets voorzichtiger. "We concentreren ons op vernieuwingen in de Nederlandse competities, omdat we eventuele veranderingen in het seizoen 2018-2019 al willen doorvoeren", vertelt KNVB-directeur Gijs De Jong.

Daarmee doelt De Jong niet op een Beneliga, maar wel op het feit dat hij van plan is om het aantal clubs in de Eredivisie – net als in de Jupiler Pro League – te verlagen. Al sluit de Nederlander een Beneliga niet uit. "Een Nederlands-Belgische competitie vergt een langere adem, maar het blijft interessant om over na te denken."